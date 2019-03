Trump dice que relación con Kim es "muy buena" pese a fracaso de Cumbre

Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que su relación con el líder norcoreano Kim Jong Un es "muy buena", a pesar del dramático fracaso de la cumbre celebrada esta semana en Hanói, Vietnam.

"Me alegro de haber regresado de Vietnam, un lugar fantástico", escribió Trump en su cuenta de la red Twitter tras su regreso a Washington el jueves por la noche.

"Tuvimos negociaciones reales sobre el tema de fondo con Kim Jong Un: sabemos lo que quieren y ellos saben lo que necesitamos tener", sostuvo el mandatario al referirse a las arduas discusiones relativas al cuestionado programa nuclear norcoreano.

"La relación es muy buena, veremos lo que sucederá", concluyó, resumiendo con una fórmula que usa muy a menudo en el tema de Corea del Norte.

Great to be back from Vietnam, an amazing place. We had very substantive negotiations with Kim Jong Un - we know what they want and they know what we must have. Relationship very good, let’s see what happens!