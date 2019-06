Trump lanza oficialmente su campaña para las presidenciales de 2020 en Florida

Agencia AFP

18.06.2019

El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó el martes en Florida su campaña para la reelección en las presidenciales de 2020, destacando que la economía es la "envidia" del mundo y acusando a sus rivales demócratas de querer "destruir" el país.

Cerca de 20.000 seguidores, muchos portando gorras rojas y carteles con el eslogan que lo llevó a la Casa Blanca: "Hagamos América grande de nuevo", lo ovacionaron emocionados cuando lo vieron llegar al Amway Center de Orlando, en el centro de Florida, un estado en el sureste que jugará un importante papel en las elecciones estadounidenses.

Join me LIVE tonight in Orlando, Florida at 8:00 P.M. Eastern as we kickoff #Trump2020. Enjoy!