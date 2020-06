Trump no descarta la idea de reunirse con Nicolás Maduro

"Quizás pensaría en eso (...) a Maduro le gustaría reunirse. Y nunca me opongo a las reuniones", dijo el presidente de Estados Unidos al sitio de noticias en línea Axios.

Agencia Reuters

22.06.2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista publicada el domingo que consideraría reunirse con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, al tiempo que minimizó su decisión de reconocer al opositor Juan Guaidó como líder legítimo del país sudamericano.

"Quizás pensaría en eso (...) a Maduro le gustaría reunirse. Y nunca me opongo a las reuniones", dijo Trump al sitio de noticias en línea Axios, una medida que podría anular sus planes de "máxima presión" destinada a forzar la salida del poder del líder socialista.

"Pero en este momento, lo rechacé", agregó Trump en la entrevista realizada el viernes.

El republicano había expresado en 2018 su intención de reunirse con Maduro, quien también había hecho propuestas para llevar adelante un encuentro, pero los planes no se concretaron y Washington aumentó la presión sobre Caracas.

Estos comentarios de Trump serían la señal más clara hasta ahora de lo que funcionarios estadounidenses han calificado como la creciente frustración del republicano por el fracaso en su intento de obligar a Maduro a abandonar el poder mediante sanciones y a través de la diplomacia.

Trump también mostró una menor confianza en Guaidó. Estados Unidos y buena parte de la comunidad internacional han reconocido al líder opositor como presidente interino de Venezuela al calificar de farsa la reelección de Maduro, quien sin embargo ha conservado el poder gracias al apoyo de los militares y el respaldo de Rusia, Cuba, China e Irán.

Cuando se le preguntó si lamentaba haber respaldado a Guaidó, Axios citó a Trump diciendo inicialmente: "No particularmente", pero luego agregó: "Podría haber vivido con él o sin él, pero estaba firmemente en contra de lo que está pasando en Venezuela".

Trump sostuvo que en el momento en que tomó la decisión, "creo que no estaba necesariamente a favor, pero dije: a algunas personas les gustó, a otras no. Estuve de acuerdo con eso (...) "No creo que haya sido muy significativo de una forma u otra".

Fallecidos por COVID-19 superan los 8.000 en Perú

Los fallecidos a consecuencia de la COVID-19 en Perú llegaron este domingo a 8.045, con 184 decesos en las últimas 24 horas, un día antes de que se permita la reapertura de los centros comerciales y conglomerados en las ciudades del país.

De acuerdo al reporte diario del Ministerio de Salud, el número de casos en Perú se elevó a 254.936, con 3.598 contagios más que el sábado, y siendo Lima la zona más afectada por la pandemia, con 144.623 enfermos.

En el día 98 de la emergencia sanitaria en el país, el Ejecutivo sostiene que la pandemia está en un lento decrecimiento y que es el momento de reabrir progresivamente la economía, razón por la cual a partir del lunes se reanudarán una serie de actividades productivas y comerciales, a pesar de que la cuarentena sigue vigente hasta el 30 de junio.

Más de millón y medio de pruebas

En más de tres meses de la aparición del coronavirus en Perú, las autoridades de Salud han tomado 1.504.209 pruebas de descarte, entre serológicas y moleculares, con más de 21.646 pruebas realizadas en las últimas 24 horas.

Asimismo, a la fecha se encuentran hospitalizados 10.566 pacientes, 11 casos menos que el sábado, de los cuales 1.137 están en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) porque requieren de ventilación mecánica para superar la enfermedad.

En las últimas horas, un total de 3.204 pacientes se recuperaron del virus, con lo cual son 141.967 personas dadas de alta de los servicios de salud o que afrontaron su tratamiento en domicilio.

Alcalde, entre las víctimas

El coronavirus ha empezado a crecer en otras regiones del país que presentaban un bajo impacto de la pandemia como Pasco, en la sierra central, que presenta 866 casos y 18 fallecidos en el reporte del Ministerio de Salud.

Una de las víctimas de este domingo fue el alcalde distrital de Ticlacayán, Carlos Valqui Matos, de 48 años, que falleció después de haber contraído la COVID-19 y ser internado en una UCI de Pasco.

Valqui, hermano del excongresista Néstor Valqui, estuvo en cuarentena en su casa, pero al empeorar su estado de salud fue trasladado al hospital del seguro social Essalud de Huariaca y luego a otro centro de salud de la ciudad de Pasco, donde murió.