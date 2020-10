Trump no muestra síntomas de COVID-19, según su médico personal

Agencia EFE

06.10.2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no muestra síntomas de COVID-19 tras su primera noche en la Casa Blanca, después de haber salido el lunes del hospital militar en que estaba ingresado, informó su médico personal, Sean Conley.

“Esta mañana el equipo de médicos del presidente se reunió con él (Trump) en su Residencia. Tuvo una primera noche reconfortante en casa y hoy no muestra síntomas”, señaló Conley en un memorándum difundido por la Casa Blanca.

Según el facultativo, "los síntomas vitales y el examen físico permanecen estables, con un nivel de saturación de oxígeno ambulatorio de 95-97 %”.

"En general -continuó-, (Trump) continúa haciéndolo extremadamente bien".

El mandatario salió el lunes por la tarde del hospital militar Walter Reed, en las afueras de Washington, tras haber ingresado el viernes después de haber dado positivo en las pruebas de COVID-19.

En una rueda de prensa, Conley reconoció el lunes que el mandatario "no está fuera de peligro" y que se encuentra de hecho en un "terreno no explorado" por otros pacientes de COVID-19 debido al tipo de tratamiento que ha recibido.

Trump es de los primeros pacientes conocidos de COVID-19 a los que se ha suministrado una combinación de tratamientos potentes como el cóctel experimental de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron que recibió el viernes; el antiviral Remdesivir y el esteroide dexametasona.

Este martes, el presidente anunció en Twitter su intención de participar en el debate electoral frente al aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, el próximo día 15 en Miami.

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great!