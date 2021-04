Trump llama a boicotear a la Liga Mayor de Béisbol y a ocho empresas

Agencia EFE

04.04.2021

El expresidente de EE.UU. Donald Trump pidió este sábado boicotear a la Liga Mayor de Béisbol y las empresas Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS y Merck, para seguir el ejemplo de los "demócratas radicales de la izquierda" que hacen boicot a quienes les ofenden.



En un comunicado de Save America, un grupo recaudador de fondos para su campaña, Trump dijo que los republicanos y conservadores pueden jugar mejor el mismo juego "sucio" que a su juicio hacen los demócratas con empresas y además son "muchos más".



Sin especificar el motivo exacto por el que los estadounidenses deberían boicotear a la Liga Mayor de Béisbol y las compañías citadas, Trump se refiere a "las sagradas elecciones".



Al respecto dice que los demócratas "arreglaron y robaron" las presidenciales de noviembre de 2020 y, por si fuera poco, "boicotean y asustan a las compañías hasta la sumisión".



"No vuelvan a comprar sus productos si no ceden", dice.



Trump concluye con un mensaje en el que pide no dejar que la izquierda radical destruya a los Estados Unidos.



"No queremos una nación socialista. Feliz Pascua", señala Trump para terminar.



Desde que dejó la Casa Blanca, el ex presidente republicano reside en Palm Beach (sureste de Florida), en su club privado Mar-a-Lago, junto a su familia.



Antes de dejar el poder, las plataformas Facebook y Twitter suspendieron sus cuentas por considera que en sus mensajes incitaba a la violencia.



El 6 de enero de 2020 seguidores de Trump tomaron por asalto el Capitolio, sede del Congreso, después de un mitin en Washington en el que el entonces todavía presidente les arengase a luchar para defender su supuesta victoria sobre el demócrata Joe Biden en las elecciones, que ese mismo día fue certificado como ganador.