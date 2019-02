Trump predice un futuro "estupendo" para Corea del Norte si se desnucleariza

Agencia AFP

27.02.2019

El presidente estadounidense, Donald Trump, predijo un futuro "estupendo" para Corea del Norte si su líder, Kim Jong Un, con quien se reunirá este miércoles, abandona su arsenal nuclear.

Trump, haciendo su habitual uso de las mayúsculas para enfatizar su mensaje en Twitter, dijo que las oportunidades para una Corea del Norte desnuclearizada son "casi como ninguna otra en la historia".

"Vietnam progresa como pocos lugares en el mundo. Corea del Norte haría lo mismo --y muy rápidamente-- si decidiera deshacerse de su arsenal nuclear", añade.

Trump y Kim se encontrarán el miércoles para mantener conversaciones cara a cara antes de una cena en Hanói, la capital vietnamita, donde el jueves continuarán las negociaciones.

Vietnam is thriving like few places on earth. North Korea would be the same, and very quickly, if it would denuclearize. The potential is AWESOME, a great opportunity, like almost none other in history, for my friend Kim Jong Un. We will know fairly soon - Very Interesting!