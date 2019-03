Trump propondrá a Brasil como "aliado preferente fuera de la OTAN" tras cita con Bolsonaro

24Horas.cl Tvn

19.03.2019

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes tras reunirse con su homólogo brasileño Jair Bolsonaro en la Casa Blanca, que va a proponer a Brasil como un aliado preferente fuera de la OTAN y sugirió la idea de que el país también pueda integrar el pacto militar.

"Como le dije al presidente Bolsonaro, yo quiero designar a Brasil como un aliado preferente fuera de la OTAN. Y si comenzamos a considerarlo, quizás un miembro de la OTAN", dijo Trump en una rueda de prensa conjunta en la Casa Blanca.

Trump recalcó que "hoy, los Estados Unidos y Brasil son las dos mayores democracias y economías del hemisferio occidental... Y tenemos una oportunidad verdaderamente histórica de forjar lazos aún más fuertes entre nuestras dos grandes naciones".

