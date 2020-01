Trump respalda asesinato de general iraní: "Estaba conspirado para matar a mucha gente"

24Horas.cl Tvn

03.01.2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avaló el actuar de las tropas norteamericanas que permitieron la captura y matanza en Irak del general iraní Qassem Soleimani, aseverando que "estaba conspirado para matar a mucha gente".

A través de su cuenta en Twitter, el jefe de Estado norteamericano destaco que Qassem Soleimani "mató e hirió gravemente a miles de estadounidenses durante un período prolongado de tiempo".

Quién era Qasem Soleimani, el poderoso y temido jefe de la fuerza Quds de Irán muerto por Estados Unidos Leer más

Asimismo, sostuvo que las tropas de su país lograron capturarlo cuando en el plan del fallecido estaba mantener esta supuesta tendencia.

"Fue directo e indirectamente responsable de la muerte de millones de personas, incluido el gran número reciente de manifestantes asesinados en Irán", añadió.

Trump complementó que el fallecido líder era odiado entre la sociedad iraní pese a que las autoridades locales no quieran revelar este antecedente.

"Si bien Irán nunca podrá admitirlo adecuadamente, Soleimani fue odiado y temido dentro del país", dijo.

Recordar que Irán arremetió duramente contra Estados Unidos luego de que este último confirmara la autoría de un ataque en Irak que mató al general Qassem Soleimani, calificando la acción como "sin duda un acto de terrorismo".

A través de una declaración, el canciller iraní, Javad Zarif, destacó que la resolución adoptada por Donald Trump también implica una "grave violación a la soberanía de Irak, en lo que refiere a la matanza de personas que ayudaron a combatir la tiranía y el extremismo".

"El general tuvo un rol fundamental en la contra el Estado Islámico y su muerte hará que el árbol de la resistencia sea más robusto", añadió.

Finalmente, enfatizó las características de Qassem, sosteniendo que "deberían haberlo sacado hace años".

General Qassem Soleimani has killed or badly wounded thousands of Americans over an extended period of time, and was plotting to kill many more...but got caught! He was directly and indirectly responsible for the death of millions of people, including the recent large number....