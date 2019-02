Trump se dice víctima de un "acoso presidencial sin fin"

Agencia AFP

07.02.2019

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró este jueves víctima de un "acoso presidencial sin fin" al criticar fuertemente a los demócratas por investigar sus relaciones con Rusia y señalar que se están "volviendo locos".

"¡ACOSO PRESIDENCIAL! ¡Nunca se debe permitir que vuelva a ocurrir!", escribió Trump en su cuenta de la red Twitter.

PRESIDENTIAL HARASSMENT! It should never be allowed to happen again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de febrero de 2019

Trump consideró que se desató "una continuación de la caza de brujas" con el anuncio de la profundización de una investigación sobre sus nexos con Rusia por parte del Comité de Inteligencia en la Cámara de Representantes, controlada desde principios de enero por sus oponentes demócratas.

....The Dems and their committees are going “nuts.” The Republicans never did this to President Obama, there would be no time left to run government. I hear other committee heads will do the same thing. Even stealing people who work at White House! A continuation of Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de febrero de 2019

Adam Schiff, el congresista demócrata que encabeza dicho Comité, dijo que investigará las sospechas de connivencia entre Trump y el gobierno de Rusia y también las acusaciones más amplias de irregularidades financieras en el círculo íntimo del mandatario.

El poderoso comité trabajará en paralelo con una investigación muy avanzada que lidera el fiscal especial Robert Mueller sobre supuestos vínculos entre Trump y agentes rusos durante la campaña electoral de 2016 que acabó llevándolo a la Casa Blanca.

"El congresista Adam Schiff anuncia, después de no haber encontrado ninguna colusión (de intereses) rusa, que va a ver todos los aspectos de mi vida, tanto financieros como personales, aunque no haya ninguna razón para hacerlo. ¡Nunca antes había sucedido! Acoso presidencial sin fin...", tuiteó Trump.

So now Congressman Adam Schiff announces, after having found zero Russian Collusion, that he is going to be looking at every aspect of my life, both financial and personal, even though there is no reason to be doing so. Never happened before! Unlimited Presidential Harassment.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de febrero de 2019

Trump ha declarado en repetidas ocasiones su inocencia, alegando que las crecientes pesquisas, que también incluyen investigaciones de fiscales federales en Nueva York, tienen motivaciones políticas.

Sin embargo, Mueller ya presentó cargos contra seis personas vinculadas a Trump en el marco de su investigación sobre los nexos con el gobierno ruso de Vladimir Putin.

Los críticos del presidente dicen que lo que no se sabe sobre el funcionamiento financiero del imperio inmobiliario de Trump y sobre su interés en hacer negocios en Rusia genera un contexto preocupante que requiere una investigación más profunda.

El martes por la noche, en su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso en pleno, Trump denunció con inusual virulencia las investigaciones "ridículas" y "partidistas", aludiendo particularmente a la que lleva adelante Mueller.