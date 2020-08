Trump sobre devastadora explosión en Beirut: "Parece un terrible ataque"

24Horas.cl Tvn

04.08.2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes en la Casa Blanca sobre las impresionantes explosiones registradas en Beirut (El Líbano) que parece ser "un terrible ataque", aunque evitó referirse a posibles responsables.

"Me he reunido con algunos de nuestros grandes generales y ellos parecen sentir que lo fue (un ataque). Esto no fue un suceso tipo una explosión industrial", prosiguió el mandatario de Estados Unidos, contradiciendo así la versión de las autoridades locales.

"Esto parece que fue, según ellos (los generales), lo sabrán mejor que yo, pero parece que piensan que fue un ataque, fue algún tipo de bomba", añadió Trump.

El mandatario sostuvo además sobre el hecho que ya ha dejado al menos más de 70 víctimas fatales y aproximadamente tres mil heridos, que su país y El Líbano mantienen una muy buena relación y que se encuentran listos para acudir en ayuda a la nación asiática.

PRIMER MINISTRO LIBANÉS: CAUSA DE LA EXPLOSIÓN FUE UN CARGAMENTO DE NITRATO DE AMONIO DE 2.750 TONELADAS

Por su parte, el primer ministro libanés, Hassan Diab, reveló en una reunión con el presidente de la República, Michel Aoun, que un cargamento de nitrato de amonio de 2.750 toneladas que llevaba seis años en un almacén sin custodiar fue la causa de la explosión.

Diab prometió en un breve discurso televisado que los responsables de la gran explosión van a "pagar el precio", ya que "esta catástrofe no pasará sin responsabilidades".

Imágenes difundidas en las redes sociales del momento de la explosión muestran una gran nube con forma de hongo elevándose en el cielo de Beirut y una fuerte onda expansiva provocando numerosos daños materiales.