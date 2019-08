Trump sube aranceles a productos chinos en represalia por medidas de Pekín

Agencia Reuters

23.08.2019

El presidente Donald Trump dijo el viernes que Estados Unidos someterá a las importaciones chinas a un arancel adicional del 5%, en respuesta a lo que llamó una medida políticamente motivada de Pekín de imponer impuestos aduaneros a exportaciones estadounidenses por un valor 75.000 millones de dólares.

"Lamentablemente, los gobiernos anteriores han permitido a China evadirse tanto del comercio justo y equilibrado que se ha convertido en una gran carga para el contribuyente estadounidense", dijo Trump en Twitter. "Como presidente, ¡ya no puedo permitir que esto suceda!".

For many years China (and many other countries) has been taking advantage of the United States on Trade, Intellectual Property Theft, and much more. Our Country has been losing HUNDREDS OF BILLIONS OF DOLLARS a year to China, with no end in sight.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

Trump anunció que Estados Unidos elevará aranceles a importaciones chinas por valor de 250.000 millones de dólares del 25% al 30% a partir del 1 de octubre.

...Additionally, the remaining 300 BILLION DOLLARS of goods and products from China, that was being taxed from September 1st at 10%, will now be taxed at 15%. Thank you for your attention to this matter! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

Además, dijo que otra alza de aranceles a productos chinos por 300.000 millones de dólares, prevista de un 10% será de un 15% a partir del 1 de septiembre. Sin embargo, los gravámenes sobre casi la mitad de esos productos se han retrasado hasta el 15 de diciembre.