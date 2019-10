Trump tras cancelación de APEC en Chile: China y EE.UU. están buscando lugar para firmar acuerdo comercial

24Horas.cl Tvn

31.10.2019

Con la cancelación de la cumbre de la APEC que se iba a realizar en nuestro país, medida anunciada este miércoles por el presidente Sebastián Piñera, Estados Unidos y China buscan lugar para firmar la fase uno del acuerdo que buscará poner fin a la guerra comercial que han librado ambos países.

Así lo aseguró el presidente norteamericano, Donald Trump, quien en redes sociales se refirió a esta situación, confirmando que, más allá de lo ocurrido con nuestro país, el acuerdo se sellará de todas formas.

"China y Estados Unidos están eligiendo un nuevo lugar para firmar la Fase Uno del Acuerdo Comercial, sobre el 60% del trato total, luego que la APEC en Chile fuera cancelada por circunstancias no relacionadas", aseveró.

Además, agregó que "la ubicación se anunciará pronto. ¡El presidente Xi y el presidente Trump firmarán!".

China and the USA are working on selecting a new site for signing of Phase One of Trade Agreement, about 60% of total deal, after APEC in Chile was canceled do to unrelated circumstances. The new location will be announced soon. President Xi and President Trump will do signing!