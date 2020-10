Trump y Biden se acusaron mutuamente al hablar sobre China y Rusia en debate de EEUU

24Horas.cl Tvn

22.10.2020

El papel de China y Rusia en las elecciones y en la economía de Estados Unidos fue el segundo tema abordado por Donald Trump y Joe Biden en el debate que protagonizan la noche de este jueves en Nashville (Tennessee).

Tanto el mandatario republicano como su contendor demócrata realizaron fuertes acusaciones mutuas respecto a esta materia, principalmente ligadas con supuestos pagos millonarios relacionados con el régimen de Xi Jinping y el Kremlin.

Según Trump, "Joe consiguió 3,5 millones de dólares de Rusia y vinieron de (Vladímir) Putin porque fue muy amigable con el exalcalde de Moscú y fue la esposa del alcalde de Moscú, y usted obtuvo 3,5 millones de dólares".

Además, planteó que ha sido víctima de una verdadera "caza de brujas" durante sus años de gestión en la Casa Blanca, y que a pesar de ello "no encontraron nada en mi contra".

Biden descartó de plano los dichos del mandatario, señalando que no ha recibido "ni un centavo de ningún Gobierno extranjero en mi vida". Además manifestó que "Rusia quiere asegurarse de que yo no salgo elegido como presidente. Porque ellos saben que yo les conozco. Y ellos me conocen también".

También contraatacó al apuntar que "China y Rusia le pagaron un montón de dinero a Trump y él nunca mostró sus declaraciones de impuestos".