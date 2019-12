Turistas que sobrevivieron captaron impresionantes videos de la erupción del volcán Whakaari

24Horas.cl TVN

09.12.2019

Al menos cinco personas han muerto a causa de la erupción este lunes del volcán Whakaari, en una isla deshabitada en el noreste de Nueva Zelanda donde se encontraban medio centenar de turistas.

Según imágenes compartidas a través de las redes sociales, los excursionistas se encontraban cerca del cráter minutos antes de la erupción.

Michael Schade, uno de los turistas testigos de la erupción, mostró en la red social Twitter a través de varios vídeos cómo el barco en el que viajaba había zarpado de la isla minutos antes de la explosión.



En las imágenes se aprecia la enorme columna de humo, que según los expertos alcanzó los 3.000 metros de altura, que sale desde la caldera mientras varias personas son rescatadas desde un pequeño muelle de la ínsula volcánica cubierta por un manto grisáceo.

This is so hard to believe. Our whole tour group were literally standing at the edge of the main crater not 30 minutes before. My thoughts with the families of those currently unaccounted for, the people recovering now, and especially the rescue workers… pic.twitter.com/mn704hobRk