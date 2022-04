Twitter confirmó que ya están trabajando en la función de edición para mensajes publicados

24Horas.cl Tvn

06.04.2022

Este lunes, el empresario Elon Musk quien adquirió un 9,2 por ciento de las acciones de la plataforma Twitter, publicó una pregunta con encuesta a través de la red social: "¿Quieren un botón de edición?", consulta que viene de la mano con la posibilidad de que la plataforma permita cambiar las publicaciones.

Tras ello, durante esta jornada a través de la cuenta de las comunicaciones de Twitter confirmaron que desde el año pasado ya estaban trabajando en la función de edición y que, no obtuvieron la idea tras la encuesta publicada.

Asimismo detallaron que ya están iniciando las pruebas para su funcionamiento.

now that everyone is asking…



yes, we’ve been working on an edit feature since last year!



no, we didn’t get the idea from a poll 😉



we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.