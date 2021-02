Twitter dice que Donald Trump no volverá a la red social, incluso si intenta ser presidente de nuevo

24Horas.cl Tvn

10.02.2021

El director financiero de Twitter, Ned Segal, dijo la mañana de este miércoles que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, estará bloqueado de forma permanente en la red social, incluso si es que intenta llegar a la Casa Blanca otra vez.

"Nuestras políticas funcionan así, cuando eres removido de la plataforma, eres removido aunque seas un comentarista, un director financiero o un ex político público o ejerciendo el cargo", dijo Nedel en el programa estadounidense Squawk Box.

