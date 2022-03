Ucrania dice que incendio en central nuclear está "dentro de las normas"

Agencia EFE

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania informó hoy de que el incendio que se produjo en la central nuclear de Energodar, en la región de Zaporiyia, en el sureste del país, está "dentro de las normas" y aclaró que se desató en un edificio fuera de la planta misma.



"La condición del incendio en centrales nucleares está dentro de la norma", indicó en su cuenta de Telegram.



De acuerdo con esta fuente oficial, el incendio se produjo en el edificio de formación "fuera de la central nuclear" misma.



Explicó que se desconectó del sistema único de energía la tercera unidad y que solo la cuatro está en funcionamiento.

#Ukraine tells IAEA that fire at site of #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant has not affected “essential” equipment, plant personnel taking mitigatory actions.