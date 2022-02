Ucrania dice que restauración del avión más grande del mundo tardará años

Agencia EFE

27.02.2022

La restauración del avión más grande del mundo, el Mriya (Sueño), que fue destruido en un ataque ruso, tardará más de cinco años en reconstruirse, afirmaron este domingo fuentes oficiales ucranianas.

"Según estimaciones preliminares, (la restauración de la aeronave) costará unos 3.000 millones de dólares y tardará más de cinco años", escribió en Facebook el consorcio estatal Ukroboronprom.

La empresa confirmó que el An-225 Mriya fue destruido durante un bombardeo ruso en el aeropuerto de Hostomel, en las inmediaciones de Kiev.

"Rusia puede haber destruido nuestro Mriya, pero nunca podrán destruir nuestro sueño de un Estado europeo fuerte, libre y democrático", escribió en Twitter el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba.

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8