Ucrania dice que Rusia bombardeó hospital infantil en asediada Mariúpol

Agencia Reuters

09.03.2022

Ucrania acusó a Rusia el miércoles de bombardear un hospital infantil en el asediado puerto de Mariúpol durante un alto el fuego acordado para permitir que los civiles atrapados en la ciudad pudieran escapar.

Rusia había dicho que no dispararía para dejar que miles de civiles huyeran de Mariúpol y otras ciudades asediadas el miércoles. No obstante, la corporación municipal afirmó que el hospital fue impactado varias veces durante un ataque aéreo.

"La destrucción es colosal", dijo en una publicación en internet.

El presidente, Volódimir Zelenski, lo calificó como una "atrocidad" y tuiteó: "Ataque directo de las tropas rusas contra una maternidad. Hay personas y niños bajo los escombros".

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k