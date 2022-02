"Un desborde evidente": mujer irrumpió en estudio de noticias y decidieron cortar la transmisión

24Horas.cl Tvn

23.02.2022

Un confuso momento se vivió durante una transmisión del informativo argentino América Noticias, cuando fue interrumpido por una mujer que llegó de manera sorpresiva al estudio donde se estaba realizando el programa para denunciar un abuso sexual, razón por la que decidieron cortar la transmisión.

"Buenas noches. Vengo por acoso sexual", dijo la mujer, mientras los conductores no entendían la situación.

Chileno en Ucrania relata cómo se vive la crisis con Rusia: "Hay soldados custodiando las fronteras" Leer más

En ese momento, la señal del programa se interrumpió y fueron a comerciales. Al regresar, el conductor Rolando Graña explicó a la audiencia lo que había sucedido y pidió disculpas por la abrupta ida a la tanda publcitaria. "Ingresó aquí a América Noticias una persona con evidentes problemas de salud mental", dijo.

"No supimos qué hacer para contenerla de inmediato. Entonces, preferimos ir a corte para que su identidad no se difundiera, para que no sea estigmatizada por lo que estaba haciendo, un desborde evidente. Ahora estamos viendo qué hacer con ella. Y de esta manera retomamos América Noticias", continuó el conductor.

Una fuente del programa indicó a Clarín que nadie entendía qué sucedía y cómo había logrado entrar, señalando que "después de que fueron al corte ella siguió gritando. Decía barbaridades e incoherencias, exabruptos. Hasta amenazó con bajarse el pantalón. Ahí vino una mujer de seguridad que la retiró del estudio".