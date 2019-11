Un hombre apuñala y deja a varias personas heridas en barrio comercial de La Haya

24Horas.cl Tvn

29.11.2019

La ciudad neerlandesa de La Haya ha sufrido un ataque de un hombre armado con un cuchillo, quien apuñaló a varias personas que se encontraban haciendo compras en un barrio comercial, aprovechando las ofertas del Black Friday.

Según la descripción de los testigos, el hombre tendría entre 45 y 50 años, con pelo negro y crespo. Vestía un buzo gris y una bufanda. De momento, aún no ha podido ser detenido.

El incidente tuvo lugar en una tienda de la Grote Markstraat, una calle céntrica de La Haya, que los agentes han cerrado por seguridad.



Varias ambulancias se han acercado hasta el lugar, y han tenido que atender hasta a al menos tres personas que salieron heridas de una de las tiendas.

El autor del apuñalamiento se ha dado a la fuga y, según la Policía, iba vestido con ropa de hacer deporte y llevaba una bufanda negra.

Otro ataque con arma blanca se registró también este viernes en el puente de Londres, donde al menos dos personas murieron y cuyo autor falleció abatido por la policía, que investiga el incidente como terrorismo

#BREAKING Update : Video of the scene of a stabbing in Grote Marktstraat in the centre of the Hague, Netherlands . Multiple people have been stabbed.#GroteMarktstraat #Netherlandspic.twitter.com/9GPcYIjvve