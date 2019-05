Un hombre intenta inmolarse al prenderse fuego cerca de la Casa Blanca

Agencia AFP

29.05.2019

Un hombre intentó este miércoles inmolarse prendiéndose fuego en las cercanías del perímetro de la Casa Blanca, anunció el Servicio Secreto, el cuerpo de élite encargado de la protección de la mansión presidencial estadounidense.

"Aproximadamente a las 12H20 (16H20 GMT) un hombre se prendió fuego en la (esplanada del) Elipse cerca de la calle 15 y la Constitution Avenue", tuiteó el Servicio Secreto, precisando que la víctima había recibido cuidados de urgencia.

At approximately 12:20 p.m. a man lit himself on fire on the Ellipse near 15th and Constitution Ave., Secret Service personnel are on scene assisting @NatlParkService and @usparkpolicepio in rendering first aid.