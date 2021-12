Un "maremoto": Ómicron podría causar una ola de COVID-19 en EE.UU.

Agencia Reuters

17.12.2021

Tras dos años de pandemia de coronavirus, Estados Unidos se enfrenta a otro invierno sombrío, en el que la variante ómicron, al rojo vivo, amenaza con exacerbar aún más un ya peligroso aumento de casos.

Las hospitalizaciones por COVID-19 se han disparado un 45% en el último mes, y los casos han aumentado un 40% hasta alcanzar un promedio de siete días de 123.000 nuevas infecciones al día, según un recuento de Reuters.

Pfizer dice que su vacuna de doble dosis no es efectiva para niños de 2 a 5 años Leer más

Pfizer Inc, uno de los principales fabricantes de vacunas, predijo el viernes que la pandemia duraría hasta 2024 y que una versión de dosis más baja de su vacuna para niños de 2 a 4 años generó una respuesta más débil de la esperada, lo que podría retrasar su autorización.

La variante ómicron parece ser mucho más transmisible que las anteriores del virus y más capaz de evadir las defensas inmunes, según los primeros estudios.

Los funcionarios de salud pública dicen que es probable que se convierta en la variante dominante en el país, tras la rápida propagación en lugares como Sudáfrica y el Reino Unido, y podría poner a prueba a los hospitales que aún luchan por contener el aumento de la variante delta del verano boreal.

"PONTE EL REFUERZO AHORA. Es probable que el maremoto de ómicron llegue pronto a un hospital cercano", publicó en Twitter el doctor Tom Frieden, exjefe de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

