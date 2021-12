"Un nene malo no va a tener regalo": Viejo Pascuero anónimo es héroe y detiene a sujeto que iba a robar

24Horas.cl Tvn

20.12.2021

Durante el pasado fin de semana un hombre disfrazado de Viejo Pascuero detuvo a un sujeto que esteba robando un bicicleta en el centro de Rosario, Argentina.

“Iba a buscar un pedido cuando vi a un hombre cortar una linga para robarse una bicicleta. La dueña empezó a gritar que le robaban y ahí fue cuando pego la vuelta, me meto en contramano para correrlo con la moto y lo agarré por Jujuy entre Balcarce y Oroño”, contó el "héroe" anónimo que prefirió resguardar su nombre en conversación con R osario3 .

El Viejo Pascuero justiciero señaló que una vez detuvo al ladrón tuvo que esperar entre 15 y 20 minutos hasta que llegó la policía al lugar. "Él me decía que lo suelte, que no podía respirar y una señora me pedía lo mismo, pero no lo solté hasta que llegó la policía”, resaltó.

🧑‍🎄💪DISFRAZADO DE PAPÁ NOEL DETUVO A UN LADRÓN.

Ocurrió en Jujuy entre Bv. Oroño y Balcarce, cuando un delincuente le robó la cartera a una mujer y luego un cadete vestido de Papá Noel y demás vecinos lo atraparon y recuperaron las pertenencias de la víctima. pic.twitter.com/XrhrrNGzSU — Rosario3.com (@Rosariotres) December 20, 2021

“Cuando llegó la Federal no lo podían esposar, entonces lo terminé haciendo yo. Mientras se lo estaban llevando le dije «Feliz Navidad», un nene malo no va a tener regalo", sostuvo el hombre que se desempeña de repartidor y que tiene conocimientos en artes marciales.

Finalmente, sobre su disfraz de Viejo Pascuero, indicó que "es más para los chicos, me gusta que cuando paso me saludan, me tocan bocina, me graban, se sacan fotos conmigo".