Un niño sin hogar duerme abrazado a su perro, la imagen conmueve al mundo entero

07.01.2020

Un niño en Manilla, Filipinas, fue fotografiado mientras dormía en la calle junto a un perrito y se logra observar cómo la gente pasaba al lado de ellos de manera indiferente.

La imagen que fue rápidamente viralizada por los usuarios de Facebook se ha llenado de comentarios con "sentimientos encontrados" por lo tierna que es y lo fría a la vez entender que son ignorados por la mayoría.

El niño no ha sido identificado y se desconoce dónde vive o incluso si tiene algún hogar donde llegar, sin embargo por redes sociales todos exigían que se le ofreciera ayuda al niño.

Según Jem Villomo, autor de las fotos y quién las compartió, aseguró que: "El niño vive en la calle junto a su perro. No pide dinero sino comida para él y su perro en el área del Boulevard Edsa Shaw. Me sentí molesto ese día por no llevar dinero conmigo y poder dárselo".

La única familia de ese chico parece ser ese perro. Y el único que puede cuidar de ese perro, es ese chico. Se tienen el uno al otro. Y ese dormir abrazados, que produce indignación por que están en la calle, indefensos, también produce una sensación de que no hay amor más profundo que el que sienten esos dos seres.

Según informan medios locales, vecinos del sector están en búsqueda de la pareja para poder ayudarlos.