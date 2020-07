Un policía que golpeó a una mujer afroamericana en el aeropuerto de Miami será despedido

Agencia EFE

02.07.2020

Un altercado en el que un policía abofeteó a una pasajera afroamericana en el Aeropuerto Internacional de Miami (EEUU) terminó con el arresto de la mujer y el despido del oficial.



El hecho quedó grabado en un video que se hizo viral el miércoles y terminó este jueves con el inicio de un proceso de despido del policía, que los medios identifican como Anthony Rodríguez.



Las imágenes del video muestran a dos policías, entre ellos Rodríguez, quien le lanza una bofetada a Paris S. Anderson, de 21 años.



El hecho ocurrió el martes pasado cuando trabajadores de la aerolínea American Airlines pidieron ayuda de la policía tras un altercado con una pasajera que al parecer llegó tarde y perdió su vuelo a Chicago.

El incidente ocurre en momentos en que el país enfrenta desde mayo pasado una ola de protestas contra el racismo tras la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco en Minesota.



Según el reporte policial del caso de Miami, Anderson insultó a los trabajadores de la aerolínea y después a los policías que acudieron para resolver la situación.

Precisa que la mujer, que no usaba máscara, se acercó de forma agresiva al policía, "violando su espacio personal", y expulsando saliva en plena pandemia de COVID-19.



El informe agrega que en la patrulla Anderson comenzó a escupir por todo el escudo protector y el asiento trasero.



No es muy claro el intercambio que tuvieron los dos policía con la mujer en el aeropuerto, pues ambos usaban máscaras y es difícil entender lo que decían.