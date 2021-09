Un sismo de magnitud 5,8 en la escala de Richter sacude isla griega de Creta

Agencia EFE

27.09.2021

Un terremoto de magnitud 5,8 en la escala de Richter sacudió este lunes la isla griega de Creta, la más grande del país, y provocó daños en edificios así como el bloqueo de algunas carreteras.



El Instituto Geodinámico del Observatorio de Atenas informó hoy de que el seísmo, con una profundidad focal de 10,8 kilómetros, se produjo a las 09.17 hora local (06.17 GMT).



Su epicentro se situó en la misma isla, a 23 kilómetros al noroeste de la localidad costera de Árvi.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.0 in Crete, Greece 41 min ago pic.twitter.com/6fx6TsHFdR