Un tiroteo deja al menos seis muertos y nueve heridos en California

Agencia EFE

03.04.2022

Un tiroteo producido en la madrugada de este domingo en Sacramento, la capital de California (EE.UU.), dejó seis muertos y al menos nueve heridos, informó la Policía de esa ciudad.

El tiroteo se produjo en el centro de la urbe californiana, en la intersección entre las calles 9 y K.

La Policía informó en Twitter que mantiene prohibido el paso a la zona comprendida entre las calles 9 y 13 y J y L mientras dura la investigación.

🚨 K Street Shooting Update🚨



Officers located at least 15 shooting victims, including 6 who are deceased. There will be a media staging area at 9th St/K St. Continue to follow this thread for updates. #kstreetshooting #sacramentopolice #sacpd