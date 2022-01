Un tsunami provocado por la erupción de un volcán golpea la isla de Tonga

Agencia EFE

15.01.2022

Un tsunami golpeó este sábado las costas de la isla de Tonga, en el Pacífico Sur, sin que hasta el momento se haya informado de posibles víctimas y tras registrar una violenta erupción volcánica, informan medios locales.



Las grandes olas golpearon casas y edificios ubicados en primera línea de playa e inundaron rápidamente las inmediaciones, según los vídeos publicados por las redes sociales por testigos que habían tomado refugio en el techo de sus casas.



Las autoridades locales han emitido una alerta de tsunami para todo el país tras la erupción del volcán submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai, a unos 65 kilómetros de la isla de Tongatapu, la principal de esta nación insular poblada por unos 71.000 habitantes.



Según testigos, el volcán entró en erupción a las 17.20 hora local (4.20 GMT) y lanzó una enorme nube de ceniza al aire, recoge el portal Radio New Zealand.



El Servicio Meteorológico de Tonga publicó en su perfil de Facebook una impactante imagen satelital de la nube causada por el volcán submarino, que ya mostró señales de creciente actividad la víspera y que también disparo momentáneamente la alerta de tsunami.



Las autoridades han pedido a toda la población asentada en las costas acudir a zonas altas para guarecerse del embate de las olas y usar mascarillas ante la lluvia de ceniza.

WOW. Massive eruption of Hunga Tonga as seen on Zoom Earth just now. Tsunami warning issues, with footage showing the tsunami already impacting local islands. pic.twitter.com/UKS0n2rrfj