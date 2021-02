Una clienta la delató: Trabajadora fue despedida "por usar mal su mascarilla"

24horas tvn

05.02.2021

Una trabajadora española fue desvinculada de sus funciones luego que se le “acusara” de llevar mal puesta su mascarilla. La mujer, que desempeñaba labores como pescadera, fue denunciada por una clienta al notar que la persona que despachaba el pescado llevaba la nariz a la vista por encima de la mascarilla.

Los hechos ocurrieron en la provincia de Santander España, en un pequeño supermercado de dicho lugar, por lo que no tardó en hacerse público.

Según reportes del medio “La Vanguardia”, la pescadera le habría dicho a la clienta que “no era policía para decirle lo que podía hacer”, “Si no te gusta, te vas. Si quieres lo arreglamos en la calle, sin el uniforme”, dichos que llamaron la atención de los dueños del local, pidiendo las disculpas respectivas a la clienta.

Luego de los hechos y apegándose a la ley española, la mujer fue despedida por incumplir el uso correcto de la mascarilla. Según relata el abogado de la cadena DIA José Luis Peñin: “había un incumplimiento histórico de la trabajadora” respecto de los protocolos de seguridad e higiene que había fijado la empresa frente a la amenaza por la pandemia.

“En derecho hay que analizar todo en su contexto. No es lo mismo no llevar la mascarilla en una zona interior en que uno está solo sin contacto con el público, que un empleado que trabaja de cara al público manipulando alimentos no envasados”, señaló Peñin.

Según la sentencia presentada por el Juzgado, la empresa actuó de buena manera al despedir a la trabajadora calificando el hecho como una “falta grave”, que se apegaba a las cláusulas de despido procedente. Cabe recalcar que la mujer prestaba un servicio que le “exigía” el uso de protector facial y de seguridad para manipular los alimentos, con el fin de evitar nuevos contagios.