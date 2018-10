Una noticia falsa difundida por WhatsApp terminó con un hombre muerto por linchamiento en Colombia

24Horas.cl Tvn

30.10.2018

Una tragedia ocurrió en Colombia cuando vecinos enfurecidos por una noticia falsa difundida a través de Whatsapp terminaron asesinando a un hombre y dejando a dos heridos, ya que supuestamente habrían intentado secuestrar a un menor de edad.

Según consignó El Tiempo, el caótico suceso comenzó cuando detuvieron a tres hombres por razones que se desconocen en un barrio de Bogotá y donde se les calificó como "secuestradores de nenes" por las redes sociales.

Este rumor provocó que varias personas de la comunidad embistieran en contra de los tres sujetos. Sin embargo, ni siquiera con la ayuda de las fuerzas policiales lograron detener la violenta agresión grupal, ya que rompieron el cerco policial, atacando a los policís y golpearon brutalmente a los supuestos raptores, lo que ocasionó la muerte de uno por causa de los golpes y heridas por un arma blanca.

No obstante, según informaron las autoridades los tres hombres no era secuestradores, pero aún así no mencionaron la razón de su detención.“Estamos investigando lo sucedido y buscamos establecer los responsables de las agresiones y lograr su captura”, explicaron a el medio.

Un hombre murió linchado por habitantes de Ciudad Bolívar. Al parecer el hecho se presentó por un intento de rapto de un menor. Seis personas más resultaron heridas #CityNoticias pic.twitter.com/PsQR2caDLi — Canal Citytv (@Citytv) October 27, 2018