Unicef dice estar "horrorizada" por supuesto ataque de Rusia a un hospital infantil en Ucrania

10.03.2022

La directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, indicó en un comunicado, estar "horrorizada" por el supuesto ataque contra un hospital infantil en la ciudad ucraniana de Mariúpol.

Esto luego de que Ucrania acusara a Rusia de bombardear un hospital infantil en el asediado puerto de Mariúpol durante un alto el fuego acordado para permitir que los civiles atrapados en la ciudad pudieran escapar.

"Estoy horrorizada por el ataque informado hoy en un hospital de maternidad en Mariupol, Ucrania, un ataque que, según los informes, dejó a niños pequeños y mujeres en trabajo de parto enterrados bajo los escombros de edificios destruidos" indicó la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell,

Asimismo detalló que "todavía no sabemos el número de víctimas, pero tememos lo peor".

"Los ataques contra civiles e infraestructura civil, incluidos hospitales, sistemas de agua y saneamiento y escuelas, son inconcebibles y deben cesar de inmediato. Los niños de Ucrania necesitan desesperadamente la paz" agregó Russell.

