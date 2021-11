Unión Europea, Canadá y EE.UU. imponen restricciones de viaje a varias naciones africanas por nueva variante

24Horas.cl Tvn, Agencia EFE

26.11.2021

La Unión Europea, Canadá y Estados Unidos se han pronunciado este viernes respecto a la nueva variante de coronavirus que fue detectada en África y que ya fue denominada como "omicrón".

Denominada por la Organización Mundial de la Salud como una variante "de riesgo", este viernes varias zonas del mundo han anunciado restricciones de viaje a sus territorios desde algunos países africanos.

Unión Europea

Los países de la Unión Europea acordaron este viernes suspender los vuelos a siete países del sur de África debido a la nueva variante sudafricana del covid-19, informaron a EFE fuentes europeas.



Se trata de Sudáfrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia y Eswatini, precisaron las fuentes.



Además, los Veintisiete acordaron que los residentes europeos que provengan de esos países y que sí tienen derecho a entrar en la UE se sometan a test y un periodo de cuarentena, según informó la presidencia eslovena de la UE.

Los países de la UE se reunieron después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, les pidiera hoy paralizar todos los vuelos hacia países del sur de ese continente, afectados por la nueva variante.



Von der Leyen hizo esa petición en una declaración sin preguntas en la que recordó que los contratos que la Unión Europea ha firmado con los fabricantes de vacunas exigen de estos que adapten "inmediatamente" sus fármacos a nuevas variantes conforme estas emergen.



"Tomamos muy en serio las noticias sobre la nueva variante altamente mutada del covid-19. Sabemos que las mutaciones podrían llevar a la emergencia de variantes más preocupantes del virus, que podrían expandirse en todo el mundo en unos meses. Es importante que todos en Europa actuemos rápidamente, decididamente y unidos", dijo.



"Todos los viajes aéreos a estos países (afectados) deberían ser suspendidos hasta que entendamos claramente el peligro que plantea esta nueva variante y los viajeros que regresen de estas regiones deberían respetar estrictas reglas de cuarentena", apuntó además la presidenta alemana.

Canadá

Canadá anunció este viernes que prohibirá la entrada en el país de todas aquellos extranjeros que en los últimos 14 días hayan viajado por siete países del sur de África ante la aparición de una nueva variante del coronavirus bautizada como "omicrón".



La medida fue anunciada hoy durante una rueda de prensa por el ministro de Sanidad canadiense, Jean-Yves Duclos, quien también dijo que todos los canadienses que hayan viajado por el sur de África necesitarán una prueba negativa antes poder embarcar con destino a Canadá.

Una vez en Canadá, los viajeros canadienses tendrán que permanecer en un hotel de aislamiento y someterse a una nueva prueba para detectar el virus. Una vez reciban un resultado negativo, los viajeros tendrán que aislarse en sus domicilios durante 10 días.

Estados Unidos

El Gobierno de EE.UU. avisó este viernes que a partir del próximo lunes pondrá restricciones a los viajeros procedentes de Sudáfrica y otros siete países del Sur del continente africano ante la aparición de una nueva variante del coronavirus bautizada como "omicrón".



En un comunicado, la Casa Blanca anunció que las restricciones incluirán, además de Sudáfrica, a Mozambique, Namibia, Zimbabue, Botsuana, Lesoto, Malawi y Esuatini.

El Gobierno se refirió únicamente a "restricciones en el tráfico aéreo", y no dio por el momento más detalles acerca de cuáles son exactamente las implicaciones.



El presidente de EE.UU., el demócrata Joe Biden, tomó esta decisión después de que se lo sugiriesen su asesor jefe para cuestiones médicas, Anthony Fauci, y los responsables de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).



Las restricciones no afectarán a los ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales de EE.UU. que se encuentren en esos países, aunque estos sí tendrán que presentar un test de covid-19 negativo antes de volar a EE.UU.



La Casa Blanca dijo tomar esta medida como "un exceso de precaución" ante todas las incógnitas que todavía rodean a la nueva variante.