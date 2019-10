Unión Europea y Reino Unido confirman acuerdo sobre el Brexit

Europa Press

17.10.2019

La Unión Europea y Reino Unido han llegado a un acuerdo para garantizar un Brexit ordenado, ha anunciado el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que ha recomendado a los líderes europeos que respalden el nuevo pacto.

Por su parte, el primer ministro británico, Boris Johnson, señaló que hay un "gran nuevo acuerdo" para el Brexit con la UE y ha emplazado al Parlamento británico a apoyarlo en una votación este mismo sábado para que la salida de Reino Unido pueda hacerse efectiva el próximo 31 de octubre.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl