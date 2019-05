Uno de los sospechosos del tiroteo de Colorado es una menor de edad

Agencia AFP

08.05.2019

Uno de los dos sospechosos del tiroteo que dejó un muerto y ocho heridos en una escuela de los suburbios de Denver (Colorado) es una menor de edad, informó la policía este miércoles.

El comisario del condado de Douglas había informado inicialmente que había arrestado a dos jóvenes matriculados en la escuela STEM de la ciudad de Highlands Ranch. Uno de ellos tenía 18 años y el otro era menor de edad.

El comisario Tony Spurlock precisó en una conferencia de prensa por la mañana que en realidad el menor de edad era una niña y que su equipo la había confundido con un chico por su "apariencia".

También indicó que tres de los ocho estudiantes con heridas de bala todavía estaban en cuidados intensivos en hospitales de la zona.

Las autoridades revelaron el miércoles la identidad de la víctima. Se trata de Kendrick Ray Castillo, un estudiante de 18 años que iba a graduarse en tres días, al finalizar el año escolar, según detallaron las autoridades.

"Nuestra nación llora la indescriptible violencia que se cobró una preciosa vida joven y que hirió gravemente a otros en Colorado", escribió en su cuenta de la red Twitter el presidente Donald Trump, alabando a los servicios de emergencia por "intervenir valientemente".

