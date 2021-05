USGS reporta terremoto de magnitud 7,3 en China

24Horas.cl Tvn

21.05.2021

Un sismo de magnitud 7,3 se registró este viernes en China, según reportó el según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El organismo fijó como referencia el sur de la provincia de Qinghai.

Además, se indicó que el epicentro tuvo 10 kilómetros de profundidad.

Según se reportó, el sismo fue "resultado de fallas de deslizamiento con un componente de fallas normales"

Previamente, se había registrado en sur de China otro sismo de magnitud 6,1.

Two large earthquakes have occurred in China today. A M6.1 in south-central China near Dali @ 13:48 UTC & a M7.3 @ 18:04 UTC ~620 miles (1000 km) to the north-northeast in Southern Qinghai. Check https://t.co/zv9FuTbKci for a map of the latest local >M4.5 EQs. More 👇. https://t.co/hS62y4VIct