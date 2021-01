Moderna confirma efectividad de vacuna contra variantes de Reino Unido y Sudáfrica

24Horas.cl Tvn

25.01.2021

La empresa Moderna, a cargo de una de las vacunas que busca enfrentar el coronavirus COVID-19, informó este lunes que los estudios elaborados demuestran efectividad a las variantes encontradas en Reino Unido y Sudáfrica

Según indicó el organismo mediante un comunicado, la inoculación mostró resultados positivos respecto a "neutralizar" el SARS-CoV-2 incluido en ambas cepas ubicadas en Europa y África.

Asimismo, el estudio elaborado no mostró secuelas negativas en las personas que recibieron las dosis, pero que que "se observó una reducción de seis veces en los títulos de neutralización con la variante B.1.351 (Sudáfrica) en relación con las variantes anteriores".

We just announced that the Moderna COVID-19 Vaccine retains neutralizing activity against emerging variants first identified in the U.K. and the Republic of South Africa. Read more: https://t.co/UCCvX0PrKV pic.twitter.com/nCGl3hfhlU