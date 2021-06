Moderna dice que su vacuna anticovid protegió contra variantes, incluida la Delta

Agencia EFE

29.06.2021

La biotecnológica estadounidense Moderna anunció este martes que su vacuna contra la covid-19 produjo actividad neutralizadora contra variantes del coronavirus, entre ellas la Delta, en un estudio de laboratorio todavía no revisado por pares.



Según un comunicado, la vacuna produjo títulos de anticuerpos contra todas las variantes sometidas a una prueba "in vitro", entre ellas la beta, identificada en Sudáfrica; la delta, identificada en India, y otras identificadas en Nigeria, Uganda y Angola.



Moderna, que está trabajando en una estrategia de desarrollo clínico para proteger contra variantes, utilizó muestras de suero de ocho participantes obtenidas una semana después de la segunda dosis en la primera fase del ensayo clínico de su vacuna anticovid.



El estudio es un documento preimpreso que se ha presentado para revisión de pares en la revista BioRxiv, por lo que todavía no está certificado.



"Mientras buscamos vencer a la pandemia, es imperativo que seamos proactivos con la evolución del virus. Seguimos comprometidos a estudiar variantes emergentes, generar datos y compartirlos en cuanto estén disponibles", explicó el consejero delegado de Moderna, Stéphane Bancel.



Bancel dijo que los datos presentados son "alentadores" y hacen pensar que la vacuna anticovid que ha desarrollado la empresa "debería seguir protegiendo contra variantes recientemente detectadas".



"Estos hallazgos subrayan la importancia de seguir vacunando a las poblaciones con una serie primaria de vacunas efectiva", agregó.