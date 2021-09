Variante Delta se convierte en predominante en Perú

Agencia EFE

24.09.2021

El ministro de Salud de Perú, Hernando Cevallos, confirmó este jueves que la variante Delta de la COVID-19 se ha convertido en la predominante en su país y remarcó que es importante acelerar el proceso de vacunación para enfrentar una probable tercera ola de la enfermedad.



"Lo que ahora vemos es un incremento de casos de la variante delta. Hace menos de tres semanas teníamos 40 casos, y ahora tenemos 534 casos de la variante delta y ha pasado a ser la predominante en Perú, con más del 54 % de casos detectados en el país", señaló.



Aunque Perú afronta actualmente un notorio descenso del impacto de la enfermedad, Cevallos reiteró que en su país no se puede "descartar que en dos o tres semanas" se pueda "tener ya una entrada clara a una tercera ola".

"Estamos en una etapa donde nos permite poder avanzar, con toda la rapidez que podamos, en la vacunación y tomar precaución frente a esta tercera ola", indicó.



Añadió que el Ministerio de Salud continúa trabajando para que el proceso de vacunación llegue a más ciudadanos, con la búsqueda de personas con primera o segunda dosis pendiente de inoculación.



Las autoridades sanitarias peruanas informaron que hasta este jueves se han aplicado 24,6 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 y 9,72 millones de personas ya tienen ambas dosis.

La campaña nacional de vacunación, que comenzó en febrero pasado, comprende actualmente a las personas a partir de 23 años, de una "población objetiva" hasta los 18 años, así como a todas las que sufran enfermedades de riesgo a partir de los 12 años.



Cevallos señaló, al respecto, que las autoridades sanitarias seguirán bajando el rango de edad "de acuerdo a la llegada de vacunas al país".



"Necesitamos ir cerrando brechas, no podemos seguir bajando la edad si aún tenemos edades mayores a los 23 años donde los porcentajes de vacunación no son los que quisiéramos. Nuestro objetivo es que antes de fin de año tengamos a toda la población objetiva vacunada", sostuvo.



La campaña se lleva adelante con vacunas de los laboratorios Pfizer, AstraZeneca y Sinopharm, que fueron adquiridas en su mayoría durante el gobierno de transición que presidió Francisco Sagasti hasta el 28 de julio pasado.

El actual gobierno ha comprado 8 millones de dosis adicionales de la vacuna de Sinopharm, que deben llegar al país en octubre próximo, y 20 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, del laboratorio ruso Gamaleya, que espera recibir a fines de este año.



También ha suscrito acuerdos para recibir durante el próximo año otros 35 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y 20 millones de dosis de la vacuna de Moderna.



El Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se detectaron 608 casos y hubo 18 fallecidos, mientras que otras 3.655 personas permanecen hospitalizadas, 961 de ellas en unidades de cuidados intensivos (UCI).



Aunque Perú reporta más de 199.000 fallecidos y 2,17 millones de casos desde el inicio de la pandemia, el impacto de la enfermedad ha disminuido notoriamente en las últimas semanas y actualmente alcanza porcentajes similares a los más bajos de la primera ola.