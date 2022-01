Vehículo espacial chino resuelve enigma del misterioso objeto hallado en la cara oculta de la Luna

24Horas.cl Tvn

09.01.2022

A fines del año pasado el vehículo lunar chino Yutu 2 que explora la cara oculta de la Luna, captó a lo lejos una curiosa figura de forma cuadrada a la que bautizaron "misterioso cobertizo".

Tras semanas de teorías y conspiraciones de usuarios en redes sociales, la agencia espacial logró resolver el enigma detrás de este objeto gracias a unas fotografías cercanas y de mayor calidad.

Para decepción de muchos, solo se trata de una roca.

The famous strange shape seen by the chinese rover Yutu-2 is in fact….

… a moon rock…

See attached the sequence of images: the misterious one at first… the rock clearly seen… and a close detail of… the moon’s UFO… pic.twitter.com/R2Lmp1Ifj0