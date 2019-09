Vehículo impacta contra la entrada del Trump Plaza en Nueva York dejando tres heridos

24Horas.cl Tvn

18.09.2019

Preocupación generó en primera instancia el choque de un vehículo la noche de este martes en contra del lobby de entrada al Trump Plaza, en pleno centro de Nueva York (Estados Unidos). La policía ha catalogado lo ocurrido como un accidente, descartando así en primera instancia que se trate de una situación premeditada.

El conductor del automóvil, que es un Mercedez Benz de color negro, resultó herido, aunque no de consideración. Según testigos a medios locales, el sujeto salió por sus propios medios del auto y se sentó en uno de los sofás que se reparten en el lobby del lujoso edificio neoyorkino propiedad del presidente Donald Trump.

