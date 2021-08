"Ven con menos maquillaje": joven denuncia discriminación tras negarle ingreso a un bar

24Horas.cl Tvn

17.08.2021

Un joven denunció que el pasado 14 de agosto fue discriminado en un bar de Bahía Blanca, Argentina, donde le indicaron que "para la próxima me dijeron que me maquille menos".

Diego, de 24 años, se dirigió al bar Baroné en compañía de su hermana un un amigo. En el recinto, dado que el aforo permitido se había completado, decidieron quedarse afuera y beber algo sobre una barra. Sin embargo, todo cambió minutos después, cuando no los quisieron anotar en la lista de ingreso.

Según denunció el mismo joven mediante un video en redes sociales, "no me dejaron pasar por el maquillaje que tenía. De hecho, para la próxima me dijeron que me maquille menos. Me parece una actitud que para esta época, para este siglo, para lo que quieras, no va".

"Me parece discriminativo y me parece una mierda, básicamente. Quisiera que se sepa que todavía existe la discriminación y que no son joda las marchas ni mucho menos. Existe y está todos los días acá. Basta”, añadió Diego.

Según explica TN , el joven está actualmente desempleado y se especializa en barbería, maquillaje y peluquería. Para salir el sábado se maquilló él y recibió múltiples muestras de apoyo por redes sociales tras realizar la denuncia.

Diego le indicó al medio citado que "me dijeron claramente que no podía entrar porque estaba maquillado. En la puerta tenían una lista para que la gente se anotara para poder entrar cuando el local se fuese vaciando. A nosotros no nos quisieron anotar. La verdad es que no nos quisimos quedar mucho tiempo más, pagamos y nos fuimos. No vamos a volver nunca más a ese lugar”.

En tanto, el dueño del local, Jonathan, sostuvo que "llamé a Diego para pedirle disculpas, y las aceptó. Hablé con todo el personal y ninguno me reporto ningún problema en la noche del sábado. Imagínate que si lo llego a descubrir, la persona que lo discriminó va a sufrir una sanción, porque estoy en contra de estas actitudes”.