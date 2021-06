Viajaron a Brasil para ver la Copa América sin saber que los partidos son sin público

24Horas.cl Tvn

16.06.2021

Una insólita situación vivió una familia colombiana, luego que tomaran la decisión de viajar a Brasil para ver la Copa América sin saber que los partidos no se desarrollan con público debido a la pandemia de Covid-19.

Según consignó el medio La Nación, el grupo familiar explicó que compraron los pasajes de avión sin pensar, dado que jamás se enteraron de la norma sanitaria.

"No sabíamos que no iba a tener público. Lo lógico era que tuviera público. Inicialmente iba a tener. En Colombia iba a tener público. Iban a llenar el 30% de la ocupación del estadio, entonces creímos que iba a ser igual. Pero no", declaró Julia Calderón, quien viajó junto a sus dos hijos.

Cabe señalar que la mujer llegó hasta el estadio Arena Pantanal para ver el duelo entre Colombia y Ecuador, pero quedó totalmente en ridículo tras enterarse de la medida.

Finalmente y tras percatarse de su error, los fanáticos esperaron hasta el final del encuentro para saludar a los jugadores a la salida.

Por el momento la familia permanecerá en Brasil hasta el 28 de junio, por lo que solo podrán seguir los partidos por televisión.