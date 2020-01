Video de piscina muestra fuerza de terremoto registrado entre Jamaica y Cuba

24Horas.cl Tvn

28.01.2020

Un video viralizado rápidamente en redes sociales reflejó la fuerza del terremoto 7.7 registrado este martes en el océano, entre Jamaica y Cuba.

La imagen muestra una piscina, cuya agua se mueve rápidamente a consecuencia del movimiento telúrico.

De momento no existen reportes oficiales sobre personas afectadas o si la infraestructura de las zonas se vio complicada por el sismo.

No obstante, el Servicio Geológico de los Estados Unidos informó que el movimiento se registró a 10 kilómetros de profundidad

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), por su parte, descartó el riesgo de tsunami en las costas nacionales.

Asimismo, diversos medios internacionales expusieron imágenes desde Jamaica, donde las personas fueron evacuadas desde distintas zonas tras el movimiento.

Staff evacuate the Sutherland Global building in New Kingston after an earthquake that was felt across the island. (📷: Kenyon Hemans) #GLNRToday pic.twitter.com/l3gGHU0bOJ