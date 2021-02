Video de policía que usa gas pimienta contra niña afroamericana de 9 años provoca polémica en EE.UU.

24Horas.cl Tvn

01.02.2021

Un video que muestra cómo una funcionaria de policía usa gas pimienta contra una niña afroamericana de 9 años genera polémica en Estados Unidos.

El registro fue grabado el viernes 29 de enero cuando los efectivos de orden acudieron a una vivienda en Rochester, Nueva York, por un llamado de problemas familiares. Sin embargo, no fue difundido sino hasta este domingo.

En él se ve cómo los oficiales intentan reducir a la niña y que suba al vehículo policial. Al no lograr ese cometido le esposan y luego le amenazan con el uso de gas pimienta. En la grabación se escucha cómo otro policía atiza a la funcionaria para que use el producto irritante contra la menor de edad.

La alcaldesa de Rochester, Lovely Warren, condenó la situación: "tengo un niño de 10 años. Es un niño, es un bebé. Como madre, este video no es algo que una quiere ver". "Esto no es algo que ninguno de nosotros deba querer justificar, que pueda justificar", dijo a The New York Times.

De acuerdo a medios estadounidenses los policías acudieron al lugar a raíz de un llamado de la familia ya que, presuntamente, la niña había amenazado con matar a su madre y luego quitarse la vida.

A continuación puedes revisar el video:

Advertencia: Imágenes sensibles.