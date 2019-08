Videos captan momentos en que ocurrió tiroteo dentro de centro comercial en Estados Unidos

24Horas.cl Tvn

03.08.2019

Un tiroteo ocurrió durante la tarde de este sábado al interior de un local Walmart del Cielo Vista Mall, en la ciudad estadounidense de El Paso.

De acuerdo a reportes policiales, hay un sospechoso detenido y múltiples víctimas fatales, aunque debido a que el procedimiento sigue en curso, no se tiene certeza aún del número de fallecidos.

Durante el desarrollo de la tragedia, en las redes sociales comenzaron a aparecer videos de sobrevivientes a la misma, escondiéndose de los disparos e ilustrando los difíciles momentos que se vivieron al interior del centro comercial.

BREAKING: Police are advising everyone avoid the Cielo Vista area as an active shooter alert is in effect near the Cielo Vista Mall area #ElPaso #ElPasoShooting pic.twitter.com/cNpa5Z90Rd