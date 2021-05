Volcán Nyiragongo de la República Democrática del Congo entra en erupción

Agencia EFE

22.05.2021

El volcán Nyiragongo, situado en el Parque Nacional de Virunga, al este de la República Democrática del Congo (RDC), ha entrado este sábado en erupción, según informó a Efe el vulcanólogo Celestin Kasereka Mahinda.

Alrededor de las siete de la tarde hora local (16.00 GMT) comenzó la erupción del volcán, que es uno de los más activos del mundo y suele ser ascendido por turistas que quieren contemplar el lago de lava alojado en su cráter, confirmó por teléfono a Efe Kasereka, que dirige el Observatorio Vulcanológico de la ciudad de Goma, situada a unos 20 kilómetros del volcán.

Según el científico, "por la dirección de la lava, no parece que vaya a entrar en Goma pero la gente está asustada y se está moviendo".

Lava reaches the nearby city of Goma in eastern DR Congo after Mount Nyiragongo erupts. #DRC #NyiragongoErupts



