Voluntaria graba momento en que fue atacada por guepardo en parque de conservación

14.07.2021

Una voluntaria belga, Amandine Lequime, fue atacada por un guepardo cautivo en un parque de conservación de Sudáfrica, cuando la joven filmaba el exterior de la jaula del felino mientras un compañero estaba por alimentarlos.

En el registro, se aprecia cuando el guepardo se dirige hacia Amandine luego de que abrieran la puerta de su sector. Tras ello, el animal saltó sobre la espalda de la joven.

Según explicó Lequime, cuando cayó al piso el felino la siguió mordiendo y arañando en sus brazos y piernas, hasta que lograron separarlo de la joven.

Amandine Lequime was filming outside of the cheetah’s enclosure, while her colleague was on feeding duty. As soon as her colleague opened the enclosure gate, one of the cheetahs approached Lequime swiftly, jumped on her back aiming for her throat. @TimesLIVE pic.twitter.com/dsb7A1RWoP