"Voy a llorar el resto del día": La primera reacción de Britney Spears tras librarse de la tutela legal de su padre

24Horas.cl Tvn

12.11.2021

Tras la decisión de la jueza Brenda Penny, quien ordenó oficialmente este viernes el fin de la tutela legal que mantenía el padre de Britney Spears sobre su hija, la cantante se expresó a través de Twitter, reflejando su felicidad respecto delhecho.

En la red social la cantante escribió "Amo tanto a mis fans, es loco. Creo que voy a llorar por el resto del día. Es el mejor día, gracias a Dios".

Good God I love my fans so much it’s crazy 🥺❤️ !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen 🙏🏼☀️🙌🏼 ???? #FreedBritney



🎥: @AbbyShalawylo pic.twitter.com/yk1vO3H02L