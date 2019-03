Vuelco en caso: Mujer buscaba justicia para su hijo asesinado pero terminó en la cárcel

24Horas.cl Tvn

Verónica González pasó de ser una mujer que desde el 2011 buscaba justicia por la muerte de su hijo, a estar en la cárcel por ser la principal sospechosa de matar a su marido.

La víctima, Carlos, murió este sábado en Miramar, Argentina, debido a dos golpizas que sufrió en su casa: la primera en su cama y la segunda cuando su atacante se dio cuenta que no había muerto.

Verónica, que ya había sido detenida por la agresión, se enteró de la muerte de su marido estando ya tras las rejas.

Según lo que se ha podido determinar hasta ahora en la investigación, el viernes 22 de marzo, la cuñada de Verónica fue a la casa para entregarle unos productos cosméticos, mientras ella estaba en la puerta de su casa y -según sus vecinos- sin querer entrar.

Ambas mujeres ingresaron juntas al hogar y, en el living, vieron a Carlos inconsciente y ensangrentado, llamando de inmediato a la policía, comenzando luego con las pericias.

Tras esto, Verónica quedó detenida como la única sospechosa, principalmente por las inconsistencias en su relato.

Los vecinos, que aún no pueden creer la situación, debido a la tragedia que había vivido la familia debido al homicidio de su hijo, comentaron que la pareja discutía mucho y que, durante ese viernes, no vieron ni escucharon nada raro en la casa: los perros no ladraron y divisaron a Verónica con una actitud extraña.

Además de eso, Verónica ya había tenido problemas judiciales, debido a una falsa denuncia de lesiones y amenazas, que fueron autoinflingidas.

El crimen de Gastón sigue en impunidad y, tras conocerse el asesinato de su padre, Verónica podría volver a ser sospechosa en ese caso, pues la hipótesis siempre estuvo centrada en su familia.